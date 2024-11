Governo de SP leiloa por R$ 3,25 bilhões mais um lote para construção de 16 escolas

O governo de São Paulo leiloou por R$ 3,25 bilhões mais um lote para construção de 16 escolas no estado. A proposta vencedora foi a do Consórcio SP Mais Escolas, que ofereceu o menor valor pago pelo estado pelos serviços prestados. Por mês, o governo deverá pagar R$ 11,5 milhões para construir e administrar essas escolas. A área pedagógica segue como atribuição do poder público.