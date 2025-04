Governo desiste de estabelecer prazo para saque de dinheiro esquecido em bancos

O programa Sistema de Valores a Receber do Banco Central ainda tem R$ 9 bilhões parados em instituições financeiras. O governo não publicará um edital com as regras para o saque desses valores esquecidos, que permanecerão nas contas bancárias e não serão incorporados pelo Tesouro Nacional como estava previsto anteriormente. A consulta sobre a disponibilidade desse dinheiro continua disponível no site do Banco Central.



