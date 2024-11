Governo discute volta do horário de verão ainda em 2024

O Ministério de Minas e Energia está avaliando a possibilidade de retomar o horário de verão ainda neste ano. A decisão será tomada após uma reunião da área técnica do ministério em Brasília. O motivo para essa discussão é a forte seca que atinge o país, que pode levar ao aumento do consumo de energia. O Operador Nacional do Sistema Elétrico recomendou a retomada do horário de verão e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também apoiou essa medida.