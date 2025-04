Governo divulga datas do pagamento de 13º antecipado para beneficiários do INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um decreto que antecipa o 13º salário bara beneficiários d do INSS. A primeira parcela será paga de 24 de abril a 9 de maio e a segunda entre 26 de maio e 6 de junho. As datas variam conforme o dígito final do NIS e a renda dos beneficiários. Mais de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários receberão a antecipação. A expectativa é de que R$ 73 bilhões sejam injetados na pandemia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!