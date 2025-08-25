Governo diz que compra de alimentos afetados pelo tarifaço vai continuar, exceto carne e café

O governo federal detalhou, nesta segunda-feira (25), como será a compra de alimentos dos setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. A carne e o café ficaram de fora, por enquanto. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que existe a expectativa de que os Estados Unidos reconsiderem as tarifas de 50% dos dois produtos. O ministro ressaltou que a compra focará em produtos perecíveis, sem mercado imediato internacional. Entre eles, estão pescados, açaí, manga, uva, água de coco, mel e castanhas. Esses produtos poderão ser comprados sem licitação por estados e municípios.



