Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Governo diz que compra de alimentos afetados pelo tarifaço vai continuar, exceto carne e café

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que existe a expectativa de que os EUA reconsiderem as tarifas de 50% dos dois produtos

Boletim JR 24H|Do R7

O governo federal detalhou, nesta segunda-feira (25), como será a compra de alimentos dos setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. A carne e o café ficaram de fora, por enquanto. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que existe a expectativa de que os Estados Unidos reconsiderem as tarifas de 50% dos dois produtos. O ministro ressaltou que a compra focará em produtos perecíveis, sem mercado imediato internacional. Entre eles, estão pescados, açaí, manga, uva, água de coco, mel e castanhas. Esses produtos poderão ser comprados sem licitação por estados e municípios.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Café
  • Estados Unidos
  • Governo Federal
  • Paulo Teixeira
  • RecordPlus
  • Tarifas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.