Governo do RJ reduz carga horária em escolas sem ar-condicionado devido ao calor

O calor extremo no Rio de Janeiro poderá levar à redução da carga horária em algumas escolas da rede pública. O governo estadual autorizou a diminuição pela metade em 200 instituições devido à falta de ar-condicionado. A previsão para hoje é que a temperatura máxima atinja 37 graus. As recomendações para manter a hidratação e evitar o sol entre 10h e 16h continuam.



