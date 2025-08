Governo dos EUA critica prisão domiciliar de Bolsonaro e fala em 'ameaça à democracia'

Em Brasília há o temor de que o governo Trump agrave as sanções contra ministros do STF, após a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro, ou até adote novas medidas de retaliação comercial contra o Brasil. A primeira manifestação de Washington veio poucas horas depois do anúncio da decisão de Alexandre de Moraes, que a Casa Branca chamou de "ameaça à democracia".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!