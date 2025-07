Governo e Congresso se reúnem para debater IOF

O prazo para que o governo apresente a defesa do aumento do IOF ao Supremo Tribunal Federal (STF) encerra-se nesta quarta-feira (9). Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o decreto que implementava o aumento. Na noite de terça-feira (8), representantes do governo se reuniram com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para buscar consenso. Uma audiência de conciliação está marcada para o próximo dia 15 de julho no STF.



