Governo elabora plano de contingência para enfrentar sobretaxa dos EUA a produtos brasileiros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao presidente Lula o plano de contingência para limitar os impactos do "tarifaço" dos Estados Unidos sobre o Brasil, previsto para começar em 1º de agosto. Segundo Haddad, a ideia é munir o presidente com o máximo de informações. Entre as propostas estão a liberação de crédito subsidiado, a redução de impostos, a diminuição da jornada de trabalho e a injeção direta de recursos, com abertura de crédito extraordinário.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!