Governo envia ao Congresso projeto que aumenta as penas por furto e receptação de celulares

O governo enviou ao Congresso um Projeto de Lei para aumentar as penas por furto e receptação de celulares. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, falou da proposta durante um evento em São Paulo. Mais cedo, o Lewandowski participou de uma homenagem, onde recebeu o título de professor emérito da faculdade de direito da USP. Depois da cerimônia, falou com a imprensa sobre a proposta, motivada por um caso em que um ciclista foi assassinado antes mesmo que o assalto fosse anunciado. Confira!



