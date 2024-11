Governo federal amplia prazo para solicitação do Auxílio Reconstrução no RS

O governo federal ampliou o prazo para contestar o não pagamento do auxílio reconstrução das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul de 15 para 30 dias. A nova contagem começou em 4 de novembro. As prefeituras têm até 60 dias corridos para avaliar os recursos e enviar novas solicitações ao governo. Até o momento, cerca de 400 mil pedidos foram aprovados para receber o benefício de R$ 5.100.