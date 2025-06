Governo federal assina acordo com a família de Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar

O governo federal assinou um acordo com a família do jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar. O acordo, formalizado pela Advocacia Geral da União, prevê o pagamento de cerca de R$ 3 milhões à família por danos morais e mais uma pensão mensal à viúva do jornalista. O estado brasileiro também apresentou um pedido formal de desculpas pela morte de Vladimir Herzog. Ele foi assassinado em 1975 pelo regime militar na sede do DOI-CODI, em São Paulo.



