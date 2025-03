Governo Federal autoriza aumento no preço dos medicamentos a partir desta segunda (31)

O Governo Federal autorizou o aumento no preço dos medicamentos a partir desta segunda-feira (31). O reajuste foi baseado na inflação, nos últimos doze meses. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e estabeleceu um reajuste máximo permitido, que ocorre anualmente, de até 5,06%. Segundo o Governo Federal, esse é o menor reajuste médio dos últimos oito anos.



