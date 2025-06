Governo federal avalia o envio do pacote que prevê aumento do IOF ao STF após derrota no Congresso

Um dia depois de sofrer uma derrota no Congresso, o governo avalia se vai levar ao STF a manutenção do pacote de medidas que prevê o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. A Advocacia-Geral da União aguarda uma reunião com a equipe econômica do Ministério da Fazenda para decidir os próximos passos. O órgão afirmou que todas as questões jurídicas serão abordadas tecnicamente, e que a decisão de recorrer ou não ao Supremo Tribunal Federal será comunicada no momento apropriado. Na noite da última quarta-feira (25), o Congresso Nacional derrubou o decreto do governo, em votação relâmpago.