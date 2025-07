Governo federal estuda possibilidade de criar sistema de GPS brasileiro

O governo federal estuda a possibilidade de o Brasil criar seu próprio sistema de GPS. Um grupo técnico vai apontar as eventuais consequências de depender de sistemas de geolocalização por satélite controlados por outros países. O projeto começou uma semana antes de Donald Trump anunciar as tarifas para importações brasileiras.



