Governo Federal inicia pagamento de parcela do Pé-de-Meia nesta terça (25)

O Governo Federal começou a pagar nesta terça-feira (25) a parcela de R$ 1000 aos estudantes participantes do programa Pé-de-Meia, e que concluíram um dos três anos do ensino médio em 2024. Aqueles que concluíram o terceiro ano no ensino médio e participaram dos dois dias do ENEM receberão mais R$ 200. Os depósitos serão feitos até quinta-feira (27). Cerca de quatro milhões de jovens de baixa renda, entre 14 e 24 anos, devem receber o benefício.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!