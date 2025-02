Governo federal lança política de sustentabilidade para portos, aeroportos e hidrovias

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e representantes do governo apresentaram, nesta segunda (27), a agenda anual da política de sustentabilidade na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. O evento reuniu lideranças do setor público e privado para discutir as práticas nas áreas de meio-ambiente, social e de governança. Um dos principais anúncios foi a criação de quatro selos de reconhecimento para práticas sustentáveis: bronze, prata, ouro e diamante.