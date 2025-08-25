Governo federal lança programa de crédito para pequenos produtores rurais

O governo federal lançará nesta segunda (25) o programa Agroamigo destinado a pequenos produtores rurais das regiões norte e centro-oeste. O programa atenderá famílias com renda anual de até R$ 50 mil que não possuam funcionários permanentes. Serão disponibilizados R$ 1 bilhão em crédito com juros de meio por cento ao ano e prazo de três anos, além de bônus de adimplência de até 40%.



