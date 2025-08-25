Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Governo federal lança programa de crédito para pequenos produtores rurais

Programa Agroamigo beneficiará agricultores das regiões norte e centro-oeste com R$ 1 bilhão em crédito

Boletim JR 24H|Do R7

O governo federal lançará nesta segunda (25) o programa Agroamigo destinado a pequenos produtores rurais das regiões norte e centro-oeste. O programa atenderá famílias com renda anual de até R$ 50 mil que não possuam funcionários permanentes. Serão disponibilizados R$ 1 bilhão em crédito com juros de meio por cento ao ano e prazo de três anos, além de bônus de adimplência de até 40%.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • agronegocio
  • Centro-oeste
  • Governo Federal

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.