Governo federal libera R$ 21 bilhões do orçamento de 2025

O governo federal liberou quase R$ 21 bilhões que estavam contingenciados no orçamento. Quase R$ 16 bilhões serão destinados aos ministérios, com Defesa, Cidades e Saúde recebendo os maiores valores, destinados a investimentos e ao custeio da máquina pública. Além disso, R$ 4,7 bilhões vão para emendas parlamentares utilizadas por senadores e deputados. A liberação se deve à melhora na projeção das receitas do governo federal.



