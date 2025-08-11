Governo federal planeja pacote de apoio a setores afetados pelo tarifaço dos EUA

Cinco dias após o início da tarifação de 50% sobre as exportações para os Estados Unidos, o governo federal não apresentou medidas. O presidente Lula se reunirá com o vice-presidente Geraldo Alckmin nesta segunda-feira (11) às 17h no Palácio do Planalto. Espera-se que um pacote de medidas para apoiar setores afetados seja anunciado até terça-feira (12). O governo considera criar linhas de crédito e adiar a cobrança de tributos para empresas impactadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!