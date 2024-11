Governo federal prorroga isenção do imposto sobre medicamentos importados

O governo federal publicou, nesta sexta (25), uma medida provisória para manter por mais tempo a isenção do imposto sobre os medicamentos importados. A isenção foi prorrogada até 31 de março do próximo ano. O texto prevê alíquota zero para o imposto sobre remédios comprados por pessoas físicas, para uso próprio, desde que o valor do medicamento não ultrapasse os 10 mil dólares ou o equivalente a esse valor em moeda estrangeira.