Governo inicia ressarcimento a aposentados e pensionistas por descontos indevidos no INSS

Começou, nesta quinta-feira (24), o ressarcimento a aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos nos benefícios entre março de 2020 e 2025. Mais de meio milhão de brasileiros devem receber o pagamento. O primeiro lote de pagamentos irá beneficiar 400 mil pessoas. Os reembolsos seguem a ordem de adesão ao acordo com o governo. Os pagamentos serão feitos em dias úteis, com lotes de cem mil pessoas por dia. Os valores serão corrigidos pelo IPCA e depositados diretamente na conta em que o benefício é recebido. Os canais de atendimento para contestação dos descontos indevidos ficarão disponíveis até o dia 14 de novembro deste ano.



