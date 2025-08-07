Governo investe R$ 2 milhões em operação nacional contra violência às mulheres no Agosto Lilás

No Agosto Lilás, mês que lembra a importância das ações de enfrentamento à violência contra as mulheres, uma força-tarefa cumpre mandados de prisão e medidas protetivas de urgência, em todo o país. Cerca de 50 mil agentes de segurança pública participam da operação, que começou em julho e vai até setembro. 387 pessoas foram presas até o momento. As denúncias recebidas pelo número 180 são encaminhadas diretamente para os setores estaduais responsáveis. O governo federal investiu R$ 2 milhões para custear os deslocamentos dos policiais e ações educativas de prevenção à violência.



