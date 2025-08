Governo lança campanha de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas

O Ministério da Justiça e Segurança Pública iniciou uma campanha nacional para coletar amostras de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. A ação ocorrerá até o dia 15 de agosto e será realizada em colaboração com instituições de segurança pública em todo o país. No ano anterior, 35 pessoas foram identificadas através dessa iniciativa.



