Governo lança edital de apoio a cursinhos populares

O governo federal lançou um edital para apoiar cursinhos populares de preparação para o Enem e outros vestibulares. Segundo o Ministério da Educação, 5.200 estudantes de baixa renda poderão ser beneficiados com um auxílio mensal de R$ 20. Os cursinhos aprovados receberão até R$ 230 mil em apoio financeiro. As propostas devem ser enviadas entre 22 de abril e 6 de maio, com resultado final previsto para 6 de junho.



