Governo lança edital para construção de túnel que vai ligar Santos a Guarujá, em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (27) do lançamento de um edital para a construção do túnel Santos-Guarujá, no litoral de São Paulo. A obra, que conta com um investimento estimado em R$ 6 bilhões, será uma parceria entre o governo federal e o governo estadual. A expectativa é que o túnel facilite o deslocamento das cerca de 28 mil pessoas que usam balsas e barcos diariamente entre as duas cidades, além de melhorar o trânsito para mais de 21 mil veículos que passam pela área.



