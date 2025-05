Governo pede retirada da urgência de projeto que amplia a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

O governo pediu a retirada da urgência do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Com isso, o projeto será discutido por uma comissão especial que será instalada nesta terça (6) na Câmara e terá relatoria de Arthur Lira. O Projeto de Lei que modifica o teto de isenção do Imposto de Renda foi enviado ao congresso no final de março, junto com um pedido de urgência para acelerar a tramitação. Só que o prazo terminou no dia 3 de maio. Com isso, a pauta ficou trancada e nenhum outro projeto podia ser votado pela casa. br>

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!