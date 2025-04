Governo propõe aumentar o etanol na gasolina para reduzir preços; entenda se medida é benéfica

Após o anúncio de que o governo quer ampliar a mistura de etanol na gasolina para baixar o custo do combustível, o Jornal da Record ouviu especialistas para saber se a medida pode ou não prejudicar o desempenho dos carros. Estudos feitos no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, mostraram que a mistura não traz prejuízo para os motores dos veículos. A pesquisa foi realizada a pedido do governo federal, que pretende elevar a proporção de etanol na gasolina comercializada nas bombas de 27% para 30%. A medida ainda traz benefícios para o meio ambiente. Mais etanol na gasolina pode fazer com que, em um ano, deixem de ser emitidos 1,7 milhão de toneladas de gases de efeito estufa. É como se, a cada 12 meses, 720 mil veículos fossem retirados das ruas.



