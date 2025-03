Governo publica edital para cobrar auxílio emergencial pago indevidamente durante a pandemia

O governo está em busca de pessoas que receberam auxílio emergencial de forma irregular durante a pandemia. Quem estiver com pendências pode resolver essa situação acessando o site vejae.cidadania.gov.br, e podem quitar o débito parcelado ou à vista. Também é possível entrar com recurso caso considerem a cobrança incorreta. Segundo o governo, mais de 176 mil pessoas devem devolver os valores recebidos indevidamente.



