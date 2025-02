Governo publica Medida Provisória que libera mais de R$ 4 bilhões para o Plano Safra

O governo federal publicou uma medida provisória que libera mais de R$ 4 bilhões para o Plano Safra. Os recursos estavam suspensos pelo Tribunal de Contas da União devido a não aprovação do orçamento deste ano pelo Congresso Nacional. Os valores liberados estão dentro das regras do arcabouço fiscal e visam financiar médios e grandes produtores rurais com juros reduzidos.



