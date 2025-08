Governo publica novas regras para educação integral nas escolas

O governo federal publicou novas regras para o funcionamento da educação integral nas escolas públicas e privadas. A jornada mínima deve ser de sete horas diárias ou 35 semanais. A medida foi publicada no diário oficial pelo Conselho Nacional de Educação. O órgão ligado ao MEC vai orientar escolas públicas e privadas na implantação, acompanhamento e avaliação do ensino integral. As instituições de ensino têm 180 dias para se adequar às novas regras. O programa 'Escola em Tempo Integral' completou dois anos em julho com quase oito milhões de matrículas na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio.



