Governo zera imposto de importação de remédios contra diferentes tipos de câncer

O governo federal zerou o imposto de importação sobre medicamentos utilizados no tratamento do câncer de próstata e outros tipos da doença. A decisão foi comunicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços devido à baixa produção nacional desses produtos. O anúncio ocorreu durante a campanha Novembro Azul, que promove a conscientização sobre a prevenção ao câncer de próstata.