Grupo de 54 pessoas do Nordeste está há 40 dias sem receber salário ou assistência em usina em Goiás

Um grupo de 54 pessoas do Nordeste está há 40 dias sem receber salário ou qualquer tipo de assistência, em uma usina em Goiás. As vítimas foram levadas para o local com a promessa de trabalho. O Ministério Público investiga o caso. Os trabalhadores estavam em situação semelhante à escravidão, atuando no cultivo de cana ou na produção de álcool.