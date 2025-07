Grupo de senadores vai aos Estados Unidos para tratar de tarifaço

Um grupo de oito senadores embarca nesta sexta-feira (25) para os Estados Unidos com o objetivo de negociar as tarifas de 50% que entrarão em vigor no dia 1º de agosto. As reuniões devem começar na próxima segunda-feira em Washington e ocorrerão ao longo de dois dias com empresários e parlamentares americanos. Representantes do setor de mineração foram informados de que a ida de uma comitiva de empresários ao país seria mais efetiva se a viagem fosse realizada em setembro ou outubro.



