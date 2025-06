Grupo especializado em aplicar golpes em aposentados é alvo de operação no Rio de Janeiro

Dez pessoas foram presas em flagrante, no Rio de Janeiro, suspeitas de participar de uma quadrilha especializada em aplicar golpes em aposentados. Os suspeitos presos estavam dentro de um escritório, na Ilha do Governador. Para a polícia, o local funcionava como uma espécie de central telefônica do crime que fazia vítimas em todo o país. Os suspeitos se passavam por funcionários de uma instituição bancária. Eles ligavam para os aposentados oferecendo vantagens em empréstimos e pagamentos de dívidas. Com os dados pessoais das vítimas, os criminosos faziam transações financeiras não autorizadas no nome dos aposentados. Os presos devem responder por associação criminosa e tentativa de estelionato.



