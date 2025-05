Grupo especializado em roubo de cigarros é preso em Mogi Mirim (SP)

Um grupo especializado em roubo de cigarros foi preso em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. A polícia flagrou a quadrilha enquanto os suspeitos mantinham funcionários reféns e carregavam um caminhão com o material. Durante a abordagem policial houve troca de tiros; três suspeitos ficaram feridos e um deles morreu. Quatro indivíduos estão presos e responderão por roubo e associação criminosa.



