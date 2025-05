Grupo que vendia medicamentos falsos para emagrecer é alvo da polícia em Santa Catarina

Uma mulher teve complicações graves e foi internada na UTI, em Santa Catarina, após usar um medicamento falso. A vítima teria comprado uma caneta emagrecedora. Nesta segunda-feira (26), a polícia catarinense deflagrou uma operação contra um grupo suspeito de vender medicamentos do tipo falsificados e adulterados. Segundo as investigações, os criminosos obtinham produtos vencidos e alteravam as datas de validade. As vendas ocorriam principalmente por meio das redes sociais, com preços abaixo dos praticados no mercado. Três pessoas foram presas.



