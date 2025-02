Grupo terrorista Hamas admite ‘possível erro’ na identificação de corpo de refém israelense

O grupo Hamas admitiu um ‘possível erro’, após as forças armadas de Israel afirmarem que exames de DNA concluíram que o quarto corpo devolvido pelos terroristas não era da refém Shiri Bibas. Os corpos dos dois filhos da israelense foram identificados. Segundo o instituto forense, as crianças foram brutalmente assassinadas pelos terroristas. Eles foram entregues na última quinta-feira (20) para Israel.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!