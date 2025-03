Guarda Costeira dos EUA apreende mais de 20 toneladas de narcóticos em quatro meses

Agentes da guarda costeira norte-americana apreenderam mais de 20 toneladas de narcóticos nos últimos quatro meses. Em coletiva de imprensa, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, destacou a luta do governo Trump contra o tráfico de drogas. Já no México, a Marinha interceptou 4,5 toneladas de cocaína em alto-mar. Quatro pessoas foram presas. A carga foi avaliada em R$ 249 milhões.



