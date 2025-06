Guarda Nacional da Rússia mata homem que tentou atacar instalação militar com drones

A Guarda Nacional da Rússia matou um homem que tentava atacar uma instalação militar com drones, perto de Moscou. Segundo as autoridades, o suspeito foi flagrado por câmeras de segurança e morreu ao resistir à prisão. O caso aconteceu dias depois que a Ucrânia realizou um ataque com drones contra bases militares russas, que deixou aeronaves destruídas.



