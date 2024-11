Habeas corpus do ex-jogador Robinho começa a ser julgado nesta sexta (15)

Nesta sexta (15), o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julga dois pedidos de habeas corpus do ex-jogador de futebol Robinho. A defesa contesta a pena de nove anos de prisão em território brasileiro pelo estupro coletivo ocorrido na Itália. Os ministros Luiz Fux, relator do caso, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso votaram para negar o recurso. O ministro Gilmar Mendes votou para colocar Robinho em liberdade. O julgamento vai até o dia 26 de novembro.