Haddad aborda relações bilaterais e tarifas comerciais em reunião com Secretário de Tesouro dos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Foram discutidos três temas: relações bilaterais, vantagens de investir no Brasil e tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Após a reunião, Haddad afirmou que o secretário demonstrou abertura ao diálogo.



