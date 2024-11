Haddad anuncia isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a isenção do Imposto de Renda para rendimentos até R$ 5 mil mensais. A medida visa uma economia estimada em R$ 70 bilhões nos próximos dois anos. Pessoas com rendimentos acima de R$ 50 mil pagarão mais impostos. O salário mínimo será reajustado acima da inflação e o abono salarial mantido para salários até R$ 2.640. Mudanças nas aposentadorias dos militares também foram mencionadas. O plano necessita aprovação no Congresso Nacional.