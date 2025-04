Haddad diz que 'causaria estranheza' se os EUA sobretaxassem os produtos brasileiros

Fernando Haddad afirmou, nesta terça (1º), em Paris, que seria estranho os Estados Unidos sobretaxarem os produtos brasileiros, já que o Brasil importa mais do que exporta para o país. O anúncio do governo americano de cobrança de novas taxas para países parceiros comerciais, prometido para esta quarta (2), dominou as discussões na França. O ministro da Fazenda se encontrou com o ministro francês da Economia, Eric Lombard. Eles falaram sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!