Haddad participa de audiência na Câmara e deve falar sobre aumento de impostos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participará nesta quarta-feira (11) de uma audiência conjunta de duas comissões da Câmara. O foco será a proposta do governo para isentar o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e discutir o programa de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada. Serão abordadas também alternativas ao aumento do IOF, medida que encontra resistência por parte de alguns parlamentares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!