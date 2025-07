Helicóptero pousa em avenida para transportar órgãos no Rio de Janeiro

Uma cena inusitada marcou a manhã de quem passava por uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Um helicóptero pousou na avenida Brasil para buscar órgãos e levar ao hospital a tempo de um transplante. A aeronave foi acionada por um cirurgião que estava parado no trânsito e levava um fígado e dois rins. Motoristas e passageiros gravaram quando o helicóptero decolou após resgatar os órgãos. A agilidade no transporte é necessária porque o procedimento tem que ser feito em até seis horas. Os órgãos foram levados até um hospital particular, na zona sul do Rio, onde um paciente esperava para fazer o transplante.



