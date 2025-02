Hemocentro estará aberto para doações de sangue no feriado de aniversário de São Paulo

Com o período de férias, o número de doadores de sangue acaba caindo. E hemocentro da Fundação Pró-Sangue, em São Paulo, faz um apelo pela doação. Basta fazer o agendamento online no site. Lá tem todas as informações sobre os requisitos para os doadores. O postos de Osasco, na região metropolitana, e das Clínicas, na capital paulista, estarão abertos mesmo no feriado de aniversário de 471 anos de são paulo, no sábado (25).