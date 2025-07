Homem apontado como liderança do CV é preso após ser baleado durante confronto com a polícia no RJ

O chefe de uma comunidade da zona oeste do Rio de Janeiro foi preso depois de um confronto com a polícia. Ele é um dos quatro baleados na ação desta segunda-feira (21) de manhã. A Polícia Militar diz que foi atacada a tiros quando patrulhava um dos acessos à comunidade Bateau Mouche. Os criminosos fizeram barricadas e conseguiram fechar a principal avenida do bairro. Seis linhas do BRT ficaram sem poder circular por quase uma hora. Dos quatro suspeitos baleados na troca de tiros, um morreu e outro foi identificado como Rubens Carneiro Cerqueira, o “Rubinho”, de 30 anos, apontado como chefe do tráfico no Bateau Mouche.



