Homem é flagrado pichando caveirão da Polícia Militar no Rio de Janeiro

Um homem foi flagrado pichando o caveirão da polícia no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no Morro da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio. O suspeito pichava as iniciais de uma facção criminosa. De acordo com o comando da Polícia Militar, os PMs estavam dentro do caveirão e só perceberam a pichação quando desembarcaram do veículo blindado. O suspeito fugiu. O caveirão foi encaminhado para a manutenção e as iniciais da facção já foram retiradas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!