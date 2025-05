Homem é preso e dois menores são apreendidos por assalto a farmácia em São Paulo

Um homem foi preso e dois menores foram apreendidos depois de um assalto a uma farmácia na zona oeste de São Paulo. Entre os produtos mais visados, estão as canetas emagrecedoras. Imagens de câmeras de segurança da farmácia registraram o momento em que os adolescentes entram. Um deles rendeu funcionários e pegou o dinheiro do caixa. O outro recolheu os produtos em uma sacola preta. Eles fugiram e entraram em um carro onde estava o terceiro integrante. O grupo foi perseguido pela polícia e só parou na zona norte. Com os suspeitos, foram recuperados os produtos roubados, avaliados em R$ 35 mil, e ainda o dinheiro do caixa e uma arma.



